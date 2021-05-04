أحمد هارون يرفض الإدلاء بأقواله للنيابة العامة.. ويعلن استعداده للذهاب إلى لاهاي

الخُرطوم: السوداني

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‎مثل أمس “الاثنين” أمام لجنة التحقيق في أحداث دارفور القيادي بالنظام السابق أحمد هارون.

وقال أحمد هارون في بيان، إنّ السلطة الحالية لن تكون قادرة ولا راغبة في إقامة العدل، وأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي (إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم) لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضح: أنا حريصٌ بقدر حرص الآخرين ممن تأثروا بتلك الحرب على معرفة حقيقة ما جرى ومن هو المتسبب فيها ومقدار مسؤولية كل طرف في ذلك سواء حكومة أو حركات متمردة.

مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتم بيان مسؤولية كل المستويات القيادية وفي مختلف الجهات التي كانت معنية بأمر النزاع في دارفور.

وأضاف: كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الانقلاب على الشرعية وعلى بعضها البعض من بعد ذلك.