النائب العام يبحث مع مدير شرطة الخرطوم الموقف الأمني والجنائي بالولاية

الخرطوم: السوداني

التقى النائب العام مولانا تاج السر الحبر، بمكتبه صباح اليوم، مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق/ زين العابدين عثمان، بحضور اللواء/ عبد الرؤوف الضو مدير دائرة الجنايات، واللواء/ سليمان خريف مدير مباحث الولاية.

وتناول اللقاء، مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية، بالإضافة لمناقشة تحديات بعض القضايا قيد التحري والإجراءات القانونية، كما أمّن اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين الشرطة والنيابة؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والطمأنينة لدى المواطن ويحقق بسط هيبة الدولة في إنفاذ القانون.

وأبدى النائب العام تفهماً كبيراً لعمل ومهام الشرطة والتحديات التي تواجهها، واعداً بتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل الشرطي. وأمّن الطرفان على أهمية أن تضطلع الشرطة بدورها كاملاً في تحقيق الأمن والاستقرار.