وزير الثقافة والإعلام يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

مكة: وكالات

زار وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، اليوم، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

واستمع من القائمين على المجمع لشرح عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من قيادة المملكة العربية السعودية.

كما قام وزير الثقافة والإعلام بزيارة معرض عمارة الحرمين الشريفين، حيث تجول في قاعات المعرض واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحتويها والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.

وأشاد الوزير بالتطور والتقدم الكبير في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة وما يحتويه من إمكانات وآليات تقنية حديثة بدقة متناهية في مراحل صناعة وحياكة ثوب الكعبة المشرفة، مشيدا بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لقاصديهما.