أخبار المراسل.. والي وسط دارفور: تعيين أركو مناوي حاكماً لدارفور قرار مستعجل

الخرطوم: المراسل

وصف والي ولاية وسط دارفور أديب عبد الرحمن، قرار تعيين مني أركو مناوي حاكماً لإقليم دارفور بالمستعجل، وشدد على أن تعيين مسؤول على المناطق التي خرجت من الحروب يحتاج إلى مشاورات وليست قرارات.

وتوقّع أديب في مقابلة مع وفد إعلامي بزالنجى أمس، أن يتسبّب قرار تعيين مناوي في عرقلة خطوات السلام مع حركة عبد الواحد محمد نور.

وصوّب أديب عبدالرحمن انتقادات لعمل لجنة إزالة التمكين، وأكّد أنّها تركز على قضايا ليست من الأولويات، وأقرّ بأن ولايته تعتبر الأكثر فساداً، مشدّداً على أنّها تحتاج إلى مجهودات كبيرة من قِبل اللجنة.

وأعلن الأحد الماضي، عن تعيين مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، حاكما لإقليم دارفور، غربي البلاد.

ويأتي تعيين أركو مناوي ضمن استحقاقات اتفاقية السلام الموقعة في جوبا مع المجلس السيادي في السودان.

وكان مني مناوي هو أبرز مرشح لمنصب حاكم إقليم دارفور؛ ضمن حصة حركات دارفور في تقاسم سلطات الإقليم.

لقراءة الخبر كاملاً من مصدره اضغط على: أخبار المراسل 👇🏽👇🏽👇🏽