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أخبار المراسل.. سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4 مايو

الخرطوم: المراسل

ارتفع سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، 4 مايو 2021، لدى البنك المركزي واستقر في السوق السوداء.

وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي إلى 396.62 جنيه للشراء و398.60 جنيه للبيع، مقابل 388.62 جنيه للشراء و390.56 جنيه للبيع في تعاملات أمس وفي السوق السوداء استقر سعر الدولار عند 400 جنيه.

وزاد سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي إلى 477.49 جنيه للشراء و479.88 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء تراجع مسجلا 472 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي 550.40 جنيه للشراء و553.15 جنيه للبيع، ولدى السوق السوداء انخفض إلى 542 جنيها.

وزاد سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي إلى 105.76 جنيه للشراء و106.29 جنيه للبيع، وفي السوق السوداء تراجع إلى 104 جنيهات.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك السودان المركزي إلى 107.98 جنيه للشراء 108.52 جنيه للبيع، و لدى السوق السوداء تراجع مسجلا 106 جنيهات.

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