مُصافحة بين (تِرِك ودقلل) في منزل السفير السعودي

الخرطوم: السوداني

تمّت اليوم، مُصافحة بين زعيمي قطبي الشرق الناظر تِرِك والناظر دقلل، في منزل السفير السعودي بالخرطوم، بعد صراع سياسي عنيف.

ونجحت سفارة خادم الحرمين الشريفين بالخرطوم، في جمع قيادات الإدارة الأهلية بشرق السودان، يتقدّمهم ناظر عموم قبيلة الهدندوة محمد الأمين تِرِك، وناظر قبيلة البني عامر علي إبراهيم دقلل، والناظر محمد طاهر أحمد حسين ناظر عموم الجميلات والكرياتي، إضافةً إلى نُظّار وعُمد العبابدة والبشاريين ولفيف من القيادات الأهلية والمجتمعية بشرق السودان، والذين استجابوا لدعوة إفطار رمضانية أقامها سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمنزله اليوم.

وسادت الأمسية روح المودة والمَحَبّة والتصافي بين الزعماء، وأشاد ناظر قبيلة البني عامر علي إبراهيم دقلل بخصوصية العلاقات بين السودان والمملكة، مؤكداً أن العلاقات الثنائية ضاربة في القدم ومتعددة الجوانب خاصّة في ما يتعلق بالعلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

وامتدح الناظر محمد الأمين تِرِك، مواقف المملكة الداعمة للسودان على كافة الأصعدة والمستويات، وأشار إلى ضرورة التواصل بين قيادات الشرق على المستوى الاجتماعي، مؤكداً أن الخلافات في شرق السودان سياسية وليست قبلية.

وعبّر الجميع، عن شكرهم للسيد السفير، الذي أعلن عن ترحيبه الدائم بكل السودانيين تحت مظلة السفارة والمملكة المُحِبّة للسودان والسودانيين.