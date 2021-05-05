الشيخ السديس: أول زيارة دعوية قمت بها كانت للسودان ولها ذكرى عزيزة على نفسي

مكة المكرمة: السوداني

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط المملكة بالسودان، موضحاً أنها علاقات أخوية تستند على قواسم دينية وثقافية مشتركة، وتتسم بتوافق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الشيخ السديس أن أول زيارة دعوية قام بها كانت للسودان، وأن لها ذكرى عزيزة على نفسه.

والتقى أمس وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول، بالشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بقصر الضيافة بمكة المكرمة.

وبين الشيخ السديس، خلال اللقاء – الذي نشرته واس – حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده، على العناية بالحرمين الشريفين، وتهيئة كل السُبل لقاصديهما من خلال الرعاية الكبيرة والتوجيهات الحكيمة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اُتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، وأسهمت بعد – عون الله وتوفيقه – في نجاح جميع الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين.

وقدم وزير الثقافة والإعلام السوداني، الشكر للشيخ السديس، على حسن الضيافة والاستقبال.