الفكي : نعمل على تخفيض الصرف على الأجهزة الأمنية

الخرطوم : السوداني

قال عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، إنهم يعملون على تخفيض الصرف على الاجهزة الأمنية ووتحويل مدخرات البلاد لصالح الإنتاج.

ودعا خلال مخاطبته افطار حركة العدل والمساواة بولاية الخرطوم امس، للتمسك بثورة ديسمبر المجيدة وتحقيق العدالة للجميع خاصه الشهداء، مناشدا كل من لم يلتحق بالسلام أن يعمل جاهدا على اللحاق بركب السلام لينعم المواطن بالاستقرار.

وأكد الفكي أن وثيقة اتفاق جوبا للسلام تحقق تطلعات الشعب وأضاف :” بدأنا في تنفيذها وتفكيك دولة الحزب الواحد حيث عملت لجنة ازالة التمكين في هذا الجانب وقطعت شوطا كبيرا فيه”.