وفد الكونغرس الأمريكي يبحث مبلغ المساعدات التنموية للسودان

الخرطوم : السوداني

قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور كريستوفر كونز، إن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية في السودان .

وأوضح أن اللقاء مع وزير المالية يجيء بغرض متابعة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدفع مبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية، مشيرا إلى القيام بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

وقال كونز إن اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لتحرز تقدما من خلال إعادة السودان إلى فلك المال العالمي واتخاذ قرارات لتذليل العقبات لا سيما فيما يخص الاستقطاب المالي. وأضاف:” متفائلون بقرارت وزير المالية التي اتخذها بشأن السياسات المالية” .

من جهته أكد السيناتور كريس فان هولن من ولاية ميريلاند حماسه لمتابعة التقدم الذي أحرز منذ قيام الثورة السلمية التي اندلعت في السودان منذ عامين، مشدداً على ضرورة الانتقال من حكم الديكتاتورية إلى سيادة القانون. وأضاف : ” نريد أن نكون شركاء وأن تكون العلاقات جيدة ندعم التحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة”.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد يقوده السيناتور كريستوفر كونز والسيناتور كريس فان هولن، وسيجري مباحثات مع كبار المسؤولين على مدى ثلاثة أيام.