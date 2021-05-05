رئيس (يونيتامس) يستبق التفاوض مع الحلو بزيارة جوبا

الخرطوم : السوداني

يتوجه رئيس بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) فولكر بريتس، إلى عاصمة جنوب السودان جوبا خلال الأسبوع الجاري .

وقالت البعثة في بيان، إن فولكر يأتي قبل جولة المحادثات القادمة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال جناح عبدالعزيز الحلو المقرر عقدها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وأوضحت أن بيرتس سيلتقي بفريق الوساطة الجنوب سوداني والحركة الشعبية جناح الحلو ومحاورين آخرين .

وثمَّن بيرتس دور وساطة جنوب السودان لتحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ في السودان، والتزام الحكومة والحركة الشعبية على ما نصَّ عليه في إعلان المبادئ الموقّع في مارس، للمشاركة بشكلٍ بنّاء لتسريع تحقيق تسوية سلمية مع فوائد ملموسة للشعب السوداني.