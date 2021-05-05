السودان يبلغ وفد الكونغرس تمسكه بمفاوضات إفريقية بمشاركة دولية

الخرطوم : السوداني

أبلغ وزير الري والموارد المائية د. ياسر عباس، وفد الكونغرس الأمريكي الزائر، عزم السودان على مواصلة التفاوض برعاية الاتحاد الافريقي ولكن بمشاركة نشطة ووساطة من شركاء دوليين لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل للاتفاق ويصبحوا شهودا وضامنين للتنفيذ .

واطلع الوزير الوفد الزائر بقيادة السيناتور كريستوفر كونز، في اجتماع بالخرطوم امس، على مواقف وخيارات السودان حول هذه القضية، كبيرة الأثر، على الأمن القومي السوداني واقتصاد وحياة مواطنيه .

واكد الوزير للوفد الأمريكي أن سد النهضة يمكن أن يصبح نواة لتعاون اقليمي أشمل لمصلحة وازدهار كل دول وشعوب المنطقة بتبادل المنافع، مشروطا بالتعاون بين الدول الثلاث لملء وتشغيل السد باتفاق ملزم .