البرهان يبلغ وفد الكونغرس بالسماح للمنظمات بتقديم المساعدات بشرق السودان

الخرطوم : السوداني

بحث رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مع وفد الكونغرس الأمريكي الزائر، سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين السودان والولايات المتحدة والدفع بها إلى آفاق أرحب.

والتقى رئيس السيادة، بالقصر الرئاسي امس، بوفد الكونغرس الامريكي الزائر للبلاد برئاسة السناتور كريستوفر كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يرافقه السناتور كريس فان هولين من ولاية ميريلاند.

وقدم البرهان تنويراً للوفد، حول رؤية السودان لمعالجة التباينات في ملف سد النهضة عبر الحوار للوصول إلى حلول ترضي كافة الأطراف وكذلك قضايا الحدود بشرق البلاد مع الجارة اثيوبيا.

واكد البرهان السماح للمنظمات الطوعية في تقديم الخدمات لمعسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد .

من جانبه أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بدور رئيس مجلس السيادة في قيادته للمرحلة الانتقالية ونجاحه في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، مؤكداَ دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية ومساعدة السودان في الاندماج في المجتمع الدولي والإقليمي.

وتعهد الوفد الامريكي بدعم عملية التحول الديمقراطي وتعزيز مسيرة السلام، مؤكدا سعيه لحث الأطراف على الانخراط في العملية السلمية لوصول لسلام دائم ومستدام.