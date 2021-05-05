اتفاق بين كيان الصحافيات واليونسكو لتنفيذ دورات تدريبية

الخرطوم : السوداني

اتفق كيان الصحافيات السودانيات، مع منظمة اليونسكو على تنظيم دروات تدريبية لبناء قدرات الصحفيات والاعلاميات حيث اتفق الطرفان على إقامة دورات تدريبية عن كتابة التقارير حول العنف ضد النساء وانشاء مرصد لرصد انتهاك الصحفيات.

وعقد الجانبان اجتماعاً بالخرطوم امس وتم التوافق على ضرورة وجود عمل مشترك .

من جانبها ابدت اليونسكو استعدادها لدعم الكيان، وتعهد مدير قطاع التعليم والإعلام باليونسكو دكتور ايمن بدري بدعم الكيان ومساعدته في عملية الرصد.

ودعا ايمن الكيان للمشاركة في المشاريع القادمة التي تتمثل في عقد ورش لإعداد الإعلاميين للانتخابات اضافة إلى دورات تدريبية عن حفظ الأمن وحرية التعبير .