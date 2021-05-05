عقب لقائه وزير المالية وفد مجلس الشيوخ :زيارتنا بغرض متابعة التزام أمريكا بالمساعدات التنموية

الخرطوم: السوداني

التقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم بمكتبه وفد الشيوخ الأمريكي الذي يزور السودان هذه الأيام برئاسة السناتور كريستوفر كونز.

ووصف د.جبريل الوفد الأمريكي الزائر بالداعم للتحول الديمقراطي بالسودان و القوانين التي ردت للسودان حقوقه ووقف خلف قرار إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وزاد “هم أيضاً خلف قرار الكونغرس الأمريكي الذي قضى بدفع 700مليون دولار مساعدة للتحول الديمقراطي كما يدعمون السودان بقوة في مؤتمر باريس الذي سيعقد في مايو الحالي ويقفون مع إسقاط متأخرات صندوق النقد الدولي على السودان”.

وقال جبريل إن الوفد الآن قدم إلينا من الجارة إثيوبيا ويسعى للتوصل لحل لمشكلة سد النهضة ومسألة الحدود، لافتا لدعمهم ترسيم الحدود الدولية.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور كريستوفر كونز إن زيارتهم للخرطوم تأتي للتعبير عن دعمهم وحماسهم للمرحلة الانتقالية في السودان.

ولمتابعة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 700 مليون دولار كمساعدات تنموية” مشيراً إلى القيام بمزيد من الدعم لتعزيز الاستقرار والأمن والسلام للشعب السوداني.

وقال كونز إن اللقاء بحث قنوات يمكن اتباعها لتحرز تقدماً من خلال إعادة السودان إلى فلك المال العالمي واتخاذ قرارات لتذليل العقبات لاسيما فيما يخص الاستقطاب المالي وأضاف:” متفائلون بقرارات وزير المالية التي اتخذها بشأن السياسات المالية” مبدياً تطلعه للقاء رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء للحديث حول دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب السوداني للوصول إلى السلام.

وأكد السيناتور كريس فان هولن من ولاية ميريلاند حماسه لمتابعة التقدم الذي أحرز منذ قيام الثورة السلمية التي اندلعت في السودان منذ عامين مضيفاً بضرورة الانتقال من حكم الديكتاتورية إلى سيادة القانون وهو ما سيجعل اقتصاد السودان متفاعلاً وأن الشعب السوداني يمكن أن يفي بتطلعاته وأردف قائلا” نريد أن نكون شركاء وأن تكون العلاقات جيدة ندعم التحول نحو الديمقراطية والسلام والعدالة”.