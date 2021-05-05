(جايكا ) تؤكد مساندتها السودان في أزماته

الخرطوم: السوداني

بحث وزيرالطاقة والنفط جادين عبيد بمكتبه أمس مع ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ، ممثل مكتب السودان كوجي ساكاني القضايا التي تخص قطاع الطاقة فى السودان والطاقات البديلة والمتجددة بأنواعها المختلفة لاسيما الطاقة الشمسية في إطار التدريب وتقديم العون للعاملين في هذا القطاع حتى يتمكن السودان من الاستفادة من موارده الطبيعية التي حباه الله بها.

وأشار الوزير إلى وجود قرى ومدن في أطراف السودان تحتاج إلى التنمية والاستثمار في مجالات الطاقة حتى تتمكن من استغلال مواردها الذاتية، في ظل توفر المقومات الطبيعية من مناخ معتدل وضوء الشمس أغلب ساعات اليوم بل معظم شهور السنة.

وقال إن السودان خارج من حروب طويلة وأزمات أقعدته كثيراً عن ركب الدول ويحتاج مثل هذه الشراكات الذكية لينهض، مؤكداً أهمية الاستفادة من إمكانات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) موجهاً بالترتيب لذلك من خلال خطة طموحة للعمل فى كل مجالات الطاقة

وأكد الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) مكتب السودان كوجي ساكاني رغبة الوكالة لتقديم أي من أنواع التدريب في كل المجالات التي يحتاجها السودان.

وقال لدينا اهتمام خاص بالولايات التي تفتقر لمجال الطاقة وتمتلك موارد طبيعية كولايات كردفان لأنها تتمتع بسطوع ضوء الشمس لساعات طويلة، مؤكداً وقوف الوكالة مع السودان فى هذا الوقت لعلمها التام بحاجة السودان فى هذه الظروف الحرجة التى يمر بها من أزمات وغيره.