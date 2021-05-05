السلام .. هل بدأت الخطوة الأخيرة ؟!

كلما ارتفعت وتيرة احتجاج خصوم التغيير على أمر ما .. فاعلم أنه في مصلحة السودان .. السيارة المدنية الوحيدة التي تعرضت للاعتداء عشية الإفطار الشهير .. كانت إحدى سيارات بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان .. هذه جملة إعتراضية طويلة لا تقرأ مع تهديدات كرتي ولكنها تشبهه .. ونعود لموضوعنا اليوم .. فقد كنت ولا زلت من المراهنين على أن بعثة الأمم المتحدة لدعم عملية الانتقال في السودان .. والموسومة بيونيتامس .. لهي واحدة من أفضل الخطوات التى ابتدرتها حكومة السيد حمدوك .. إن لم تكن افضلها على الإطلاق .. ويزداد يقينك بأمر ما .. ويتضاعف تقديرك لأي مؤسسة .. كلما اثبتت هذه المؤسسة أنها تعي مهامها جيدا وتدرك دورها تماما .. وأنها قد بدأت البداية الصحيحة .. ويونيتامس تجسد الآن هذا التوصيف الذي نحسب أنه الصحيح في التعاطي مع القضايا المختلفة ..!

صحيح أن المهام الأربع الرئيسة التي كلفت بها يونيتامس هي .. رعاية مفاوضات السلام .. بناء السلام .. حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان .. و حشد الموارد العالمية لدعم الاقتصاد السوداني .. ولكن الصحيح ايضا .. أنه وفي غياب السلام الذى يعني الاستقرار تصبح المهام الأخرى كلها عصية على التنفيذ .. إن لم تكن مستحيلة .. والذى يبدو جليا حتى الآن أن السيد فولكر بيرتس وبعثته يعلمان هذه الحقيقة تماما .. فبدأوا البداية الصحيحة .. بوضع العربة خلف الحصان .. لا أمامها .. أي إيلاء السلام أهمية قصوى باعتباره المنصة الأساس التي ستبنى عليها وحولها كل المهام الأخرى .. وسيكون مؤسفا إن كان بعض المعنيين بالأمر سيمرون مرور الكرام على أخبار تحركات الرجل وجولاته .. داخل السودان .. فهو يكاد يكون قد غطى كل المناطق الخارجة من النزاعات .. وتلك التي ما تزال تعاني .. وحتى تلك المرشحة ..! ثم كان لافتا حرصه على لقاء كل من يطرق بابه من القوى السياسية والفئوية وحتى الجهوية .. رغم تحفظ البعض على ذلك .. ولكنه توجه يعكس في نهاية الأمر .. حرص البعثة الأممية على استصحاب كل السودان في قاطرة دعم الانتقال .. إلا من أبى بالطبع ..!

ولكن في رأي المراقبين إن التحدى الأكبر الذي يواجه السيد فولكر .. هو إكمال عملية السلام .. التي بدأت مرحلتها الأولى بمنبر جوبا التفاوضي .. وينتظر أن تكتمل المرحلة الثانية بإكمال الاتفاق مع الحركة الشعبية شمال بقيادة الفريق عبد العزيز الحلو .. ليتفرغ الجميع بعد ذلك لانتظار المرحلة الثالثة .. والمتمثلة في الاتفاق مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور .. ولئن كانت ترتيبات المرحلة الثانية قد قطعت شوطا بعيدا .. خاصة بعد التوقيع على إعلان المبادئ .. فإن ثمة معلومات تشير الى أن رئيس الفريق الأممي السيد فولكر .. ربما يفكر بطريقة أخرى .. أي الرهان على خطوة واحدة لإنجاز ملف السلام .. فالأخبار الرسمية الصادرة عن البعثة قد قالت بالأمس إن الرجل قد تلقى دعوة رسمية لحضور المفاوضات أواخر الشهر الجاري. ويبدو أن السيد فولكر قد استبق تلك الدعوة بزيارة لجوبا خلال هذين اليومين .. يقول عنوانها إنها للمساهمة في التحضير للمفاوضات .. و لكن مصادر مقربة من ملف السلام السوداني في جوبا تضيف معلومات في غاية الأهمية .. حين تشير الى أن رئيس يونيتامس السيد فولكر بيرتس وخلال زيارته لجوبا .. ربما يلتقي بالفريق عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور كلا على حدة .. فإن صح ذلك .. وسواء نجح المسئول الأممي في جمع القائدين في منصة واحدة .. أم في منصتين منفصلتين .. فإنه يكون قد قدم دعما حقيقيا وملموسا لعملية السلام .. ولحكومة السيد حمدوك ..و للسودان !!