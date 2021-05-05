وزيرة الخارجية تلتقي وفد المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم: السوداني

التقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة فاكيسو موشوشوكو، اليوم بمكتبها.

ونقل الوفد، حرص المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، على زيارة دارفور قبل انتهاء فترة عملها. وناقش اللقاء، ترتيبات الزيارة المرتقبة للمدعية العامة إلى دارفور في يونيو القادم.

من جانبه، ثمّن فاكيسو موشوشوكو، دور وزارة الخارجية في تسهيل مهام الوفود وتذليل كافة الصعوبات التي يمكن أن تواجههم لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير المنصرم لتعزيز التعاون بين السودان والمحكمة. وأشار فاكيسو إلى التقدم الملحوظ في ملفات التحقيق بالمحكمة الجنائية.

وأكدت وزيرة الخارجية بجهود وفد المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، وأعلنت استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهام الوفد وفقاً لبنود مذكرة التفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.