الفنان منتصر هلالية: (يلا نغني) إطلالة مختلفة وفرصة للواعدين

الخرطوم: محاسن احمد عبدالله

عبر الفنان منتصر هلالية عن سعادته بمشاركته واطلالته في برنامج (يلا نغني) الذي يبث بقناة الهلال خلال شهر رمضان وقال إنه قدم من خلاله أعمالا مختلفة برفقة فنانين كبار وواعدين، متمنياً أن ينال رضاء متابعيه ومعجبيه.

وأوضح هلالية لـ(كوكتيل):(برنامج يلا نغني اتاح فرصة كبيرة لمجموعة من الاصوات الجديدة والواعدة للظهور حتى يتم التعريف بهم ومايقدمونه من غناء، مضيفا ظللت التقي جمهوري على الدوام خلال الحفلات الجماهيرية التي كنت احييها وعبر عدد من القنوات إلا أنه وبسبب جائحة الكورونا اصبح التلاقي المباشر قليلا ومحدودا لذلك ستكون هذه الاطلالة مختلفة، اتمنى أن تنال رضاء المتابعين للبرنامج وجمهوري. )