التلفزيون يتناول أسباب تزايد الإصابات بكوفيد19

الخرطوم: كوكتيل

أطلق فريق برنامج بيتنا على شاشه تلفزيون السودان الذي يبث يومياً في تمام الواحدة ظهراً على شاشة تلفزيون السودان حملة توعية للمواطنين للتعريف بمخاطر الموجة الثالثة من وباء مرض كورونا التي اجتاحت العالم وتسببت في آلاف الوفيات في كل أنحاء العالم و خصص حلقاته للحديث عن كيفية تفادي الإصابة بالمرض وصناعة الكمامات بالمنزل وأهمية غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وقامت فرق عمل البرنامج بإنتاج فقرات خاصة التقى من خلالها مع عدد من المواطنين لمعرفة كيفية تفادي الإصابة بفيروس كورونا .

كما استضاف فريق البرنامج يوم الإثنين الإخصائي التثقيفي بوزارة الصحة الاتحادية هديل محمد حسين في حديث عن الموجه الثالثة من كورونا والوضع الصحي الراهن وأسباب ارتفاع معدل الإصابات و الوفيات في الفترة الحالية كما تحدثت عن فعاليه اللقاح ضد كوفيد19 و أهمية التطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة و كبار السن.

وأنتج التلفزيون فواصل ومشاعل وفقرات ضمن البرمجة اليومية عن أهمية تفادي الزحام وضرورة المحافظة على النظافة الشخصية وغسل الأيدي بالإضافة إلى استضافة عدد من المسؤولين في القطاع الصحي للمشاركة في التوعية ضد كورونا.

استضاف البرنامج فرق الطوارئ والكوارث ومسؤولين بوزارة الصحة وعدد من الأطباء بإدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم وتقديم تقارير الإرشادات والتوعية لمجابهة فيروس كورونا والحديث بالحقائق العلمية حول عدد الإصابات في العالم ، وخرجت كاميرا تلفزيون السودان في جولة وسط الصيدليات والأسواق لعكس نبض الشارع واستعدادات المواطنين لمحاربة الإصابة بالمرض ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من نجوم الشاشة القومية من بينهم نسرين حسن الإمام مصعب محمود، ملاذ مدثر، هناء عثمان ويشارك في إعداده كل من أسماء حسن، تيسير الناصر، نجلاء فتح الرحمن، هاني إسماعيل، محمد النور .