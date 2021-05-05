الفنان محمود درير: هذه فكرتي من ترديد غناء الشرق.. والدي فنان البني عامر الاول

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

قال الفنان محمود درير محمود أنه سعيد بمشاركته في برنامج (يلا نغني ) ويعتبر أنه من الواعدين لذا كان بمثابة إضافة له برفقة الفنانين الكبار والقدامى الموجودين في البرنامج الذين وجد منهم الدعم.

وأوضح درير لـ(كوكتيل): (الفكرة من ترديدي لغناء الشرق هو إنني في كل فترة أقوم بنقل ثقافات مختلفة لقبائل بورتسوان مثل الهدندوة والبنى عامر لان الوصول لتلك الثقافات صعب إذا لم يتغن بها.

مضيفا(أقوم باحياء الحفلات كما شاركت في عدد من البرامج من بينها (إستديو فايف) مع الفنان طه سليمان ،كما شاركت في حلقتين في برنامج (مساء الجمعة) في قناة النيل الأزرق ، أدرس بجامعة قاردن سيتي إلا أنني متفرغ للغناء أكثر من الدراسة ولدي فكرة بعد الانتهاء من الجامعة أن أدرس موسيقى لتطوير موهبتي.

مواصلا:(داعمي الأول هو ألاستاذ سامر الحاج الذي لم يقصر معي وله الفضل الأكبر في مسيرتي ،كذلك والدي فهو فنان البني عامر الأول دعمني منذ صغري وعندما كنت في مرحلة الأساس كان يأخذني معه في المشاركات الخارجية مثلا مهرجانات النشء والطلائع ويتيح لي فرصة الغناء بعد تحفيظي للأغنية وكان له الفضل في مشاركتي في مهرجان مؤتمر الشباب العربي الدولي بالاردن الذي أقامته الملكة علياء نور الحسين.