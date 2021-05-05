حماس كبير وسط لاعبيه المريخ يرفع إيقاع تحضيراته

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي المريخ حصة تدريبية ساخنة على ملعب حرس الحدود بإشراف المدير الفني الإنجليزي لي كلارك وطاقمه المعاون، واشتمل المران على الإحماء البدني والتدرب بالكرة وكان المعد البدني إسلام جمال قد أخضع اللاعبين لتدريبات صالة لرفع المستويات البدنية للاعبين إضافة لتدريبات سباحة بالمسبح الأولمبي بفندق حرس الحدود، ومن المنتظر أن يواصل المريخ تحضيراته الجادة للنصف الثاني من الموسم من بطولة الدوري السوداني الممتاز، حيث يتطلع الأحمر للحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز في خزائنه كما أن للفريق مباراة مهمة أمام الند التقليدي بعد نحو اسبوعين من الآن.