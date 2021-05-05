الهلال يدشن تدريباته ويكشف عن الوديات بمعسكره الإعدادي

دشن الهلال تدريباته التحضيرية في العاصمة المصرية القاهرة خلال معسكره الإعدادي وذلك بأداء مران متعدد الأغراض في ملعب فرعي لفندق موفنبيك، وأشرف على المران المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون وبدأ التمرين بمحاضرة حدد خلال الجهاز الفني لفريق الهلال ما يريد تنفيذه من تدريبات بدنية وفنية تكتيكية، وشهد المران تألقا لافتا للثنائي سليم برشاوي وابوعاقلة عبد الله، هذا وسيوالي الهلال تدريباته التحضيرية بصورة يومية خلال معسكره المستمر هذه الأيام بالعاصمة المصرية.

على صعيد متصل تفيد المتابعات عن مواعيد التجارب الودية حيث سيلعب الهلال بداية يوم الجمعة المقبلة أمام فاركو وستكون المباراة الودية الثانية يوم زد اف سي يوم الأحد، وسيختتم الفريق المباريات الإعدادية في الثاني عشر من الشهر الجاري بمواجهة الإعلاميين