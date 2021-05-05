تفاصيل مثيرة في اجتماع الكاف بشأن الجوهرة الزرقاء

انعقد عند الساعة الواحدة من ظهر أمس اجتماع عبر تقنية الاتصال عن بعد (فيديو كونفرنس)، اجتماع ما بين ممثل اتحاد الكرة ، وتمثيل الاتحاد الافريقي عبر نائب السكرتير (انطوني بافو)، ومدير المسابقات (سامسونق ادامو)، و(راؤول) مدير إدارة التطوير، و(محمد فيصل سيداد) مدير تراخيص الأندية، ومن جانب الاتحاد السوداني تواجد الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وممثل رئيس الاتحاد كمال شداد، وإلى جانبه الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام للاتحاد، والمهندس عزالدين الحاج مدير هيئة تراخيص الأندية، و المهندس عصام شعبان نائب الأمين العام ونائب مدير هيئة تراخيص الأندية، والاستاذ اسماعيل عثمان نائب الأمين العام بلجنة تطبيع نادي الهلال، والدكتور محمود السر المدير العام لنادي الهلال، وكان الاجتماع قد انعقد لمناقشة استقبال مباريات تصفيات كأس العالم على ملعب استاد الهلال بعد الحصول علي إذن مؤقت وقوفا على بعض الملاحظات، وتم اختزال ما تبقى من ملاحظات في 6 مناحٍ تحتاج لمعالجات جزئية عدا المركز الاعلامي غير المنشأ حتى الآن ، والخمس الاخرى هي؛ الارضية، الاضاءة، غرف اللاعبين، دكة الاحتياط، والكراسي الجانبية..

ومن خلال الاجتماع اشاد ممثلو الكاف بالجهود الكبيرة التي بذلت في الفترة الماضية وامتدحوا التواصل والجهد الكبير من جانب رئيس لجنة المنتخبات الدكتور حسن برقو، وذكروا أن السودان بلغ مراحل متقدمة توجب عليه أن يمتلك ملاعب بمواصفات تليق والاستحقاقات الدولية، مبينين أن الملاحظات الحالية مكررة وبسيطة لا تحتاج إلى كثير عناء، و تم التأمين على استضافة الملعب لمباراتي غينيا بيساو وغينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم بشكل رسمي على أن يعاد التقرير والوقوف على المعالجات المفترضة في سبتمبر المقبل، مع الالتزام بالمعالجات الآنية.

من جانبه شكر تمثيل الاتحاد التعاون الكبير من الكاف، وأكد الدكتور حسن برقو رئيس الجلسة من جانب الاتحاد السوداني انهم قبل نهاية شهر أغسطس المقبل سيكونون قد أوفوا بكل المطلوبات، عبر اللجنة العليا للتأهيل والاستعداد التي سيترأسها بنفسه، وشكر برقو لجنة تطبيع نادي الهلال على الجهد الكبير والتفاني في سبيل عدم لعب المباريات الدولية خارجيا، وذكر في توضيح عقب نهاية الاجتماع أن المسئولية جماعية ولن تترك على عاتق لجنة تطبيع الهلال منفردة، فالدولة والاتحاد لابد لهما أن يشاركا في انجاز المهمة القادمة، ومن بعد ذلك يجب تفعيل ملف تأهيل الاستادات حتى يكون بالسودان العدد المناسب لملاعب المباريات والتدريبات بما يليق ومكانة السودان في المحافل الدولية