اجتماع حاسم بشأن ملعب الهلال غدا

ينعقد اجتماع مهم عند الساعة الواحدة من ظهر الغد برئاسة البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ، وبحضور نائبه المهندس الفاتح أحمد باني رئيس لجنة المسابقات، والدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات، وهشام السوباط رئيس لجنة تطبيع نادي الهلال، وهيئة تراخيص الأندية، و تمثيل الادارة التنفيذية بنادي الهلال، وذلك لأجل مناقشة الترتيبات القادمة فيما يلي معالجة الملاحظات الآنية في استاد الهلال لاستقبال مباريات تصفيات كأس العالم، خلال يونيو وسبتمبر المقبلين أمام غينيا بيساو، وغينيا كوناكري في الجولتين الثانية والثالثة بطريق الترقي نحو مونديال قطر 2022م، في دور المجموعات