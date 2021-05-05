أزمة الغربال تضع مولودية الجزائر في ورطة

بات مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، بقيادة الرئيس الجديد عمار براهمية، في موقف لا يحسد عليه، بعد لجوء السوداني محمد عبد الرحمن يوسف “الغربال” إلى لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لتحصيل مستحقاته.

وكان نادي مولودية الجزائر، قد تعاقد مع الغربال خلال فترة الانتقالات الاستثنائية الماضية، من صفوف أهلي البرج، قبل أن يفشل في تأهيله بسبب عدم إلغاء إجازة الكاميروني روني وانكواي.

ووفقا لمصادر خاصة، فإن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تلقى، مراسلة من الاتحاد الدولي، تعلمه بتقييد شكوى السوداني “الغربال” ضد نادي مولودية الجزائر.

وكشفت المراسلة، أن اللاعب السوداني، يطالب بالحصول على 550 ألف يورو، تمثل قيمة مستحقاته لموسمين ونصف، حسب ما ينصه العقد الموقع بين الطرفين.

تجدر الإشارة، إلى أن الغربال، انتقل نوفمبر الماضي، إلى صفوف الهلال ، بسبب خلاف مع مسؤولي الأهلي الجزائري.