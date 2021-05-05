أخبار المراسل.. البنك المركزي يضخ فئات نقدية كبيرة لوقف أرتفاع الدولار

الخرطوم: المراسل

أفاد مسؤول بمجلس الوزراء إن البنك المركزي السوداني سوف يبدأ حملة رقابية على المصارف بالتزامن مع ضخه أموالاً بالعملتين؛ الدولار والجنيه في محاولة لكبح سعر الدولار الذي ارتفع في السوق الموازي خلال أيام.

وعلى نحو مفاجئ وصل سعر الدولار حاجز ال “400” في السوق الموازي بعد استقراره منذ فبراير في أعقاب قرار تعويم الجنيه بينما استقر في المصارف عند “388”.

ونقل المسؤول لـ(دارفور24) أن البنك المركزي السوداني سوف يضخ عملة محلية من الفئات الكبيرة التي تسبب شحها في عزوف المواطنين عن التعامل داخل النظام المصرفي بسبب التضخم.

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