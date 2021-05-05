أخبار المراسل.. البرهان يستقبل الشيخ موسى هلال

الخرطوم: المراسل

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه بالقيادة العامة اليوم، بالشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري.

وأوضح الشيخ موسى هلال، في تصريح صحافي تابعه المراسل، أن اللقاء يأتي في إطار التحية والمجاملة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبيناً أنه أول لقاء رسمي له برئيس مجلس السيادة.

وأضاف أن اللقاء تطرق للقضايا التي تهم الوطن والمواطن، متمنياً للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التوفيق في قيادة الأمة لما فيه خير البلاد والعباد، وعبَّر عن شكره وتقديره لحفاوة الإستقبال، وأعرب الشيخ موسى هلال عن تمنياته للشعب السوداني بالتقدم والإزدهار والإستقرار.

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