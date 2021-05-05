وزير المالية: السعودية تلعب دوراً أساسياً في إعفاء دُيون السودان الخارجية

الخرطوم: السوداني

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، إن المملكة العربية السعودية، تلعب دوراً أساسياً في إعفاء ديون السودان الخارجية في صندوق النقد الدولي وبعض الصناديق العربية. وأشاد بجهدها في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكّد د. جبريل أنّ السودان يتطلع للاستفادة من المشتركات مع المملكة لتعزيز التعاون الاقتصادي؛ لتطويره لمرحلة الشراكة الاستراتيجية عبر الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين يمكن أن تحقق الأنموذج الأفضل في تأمين الأمن الغذائي العربي.

واستضاف سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، على مائدة إفطار بمنزله اليوم الأربعاء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم.

من جانبه، أكد السفير السعودي أنّ المملكة تعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي مع السودان، وتعزيز الاستثمار في المجالات المختلفة وفق توجيهات قيادة البلدين، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المملكة ستشارك في مؤتمر باريس المرتقب لأصدقاء السودان خلال الأيام المقبلة.