وزارة شؤون مجلس الوزراء تفتح التقديم للتوظيف لموقعين مهمين

الخرطوم: السوداني

فتحت وزارة شؤون مجلس الوزراء، اليوم التوظيف لموقعين مهمين، هما “المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس، والأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي”.

وقال وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر، إن التقديم مفتوحٌ من اليوم وحتى ٢٦ مايو الجاري، وفق تفاصيل يحددها الإعلان المنشور على منصات الوزارة بـ”فيسبوك” و”تويتر” والصحف الورقية.

وأكد خالد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير وإصلاح الوحدات التابعة لمجلس الوزراء، واجتذاب أفضل الكفاءات السودانية لها، وفق معايير دقيقة وشفافة لا تفاضل بين الناس إلا بمقدار ما توفر لهم من خبرة وعلم وقدرة إدارية.

وأضاف الوزير في بيان له: “نأمل من أبناء وبنات شعبنا داخل وخارج السودان، ممن يمتلكون الخبرات اللازمة لهذين الموقعين، أن يتقدموا للترشح خلال الفترة المحددة للتقديم، ونأمل أن يتمكّن من يقع عليه الاختيار أن يسهم إيجاباً في تحقيق مهام الحكومة الانتقالية؛ من خلال موقعه في قيادة كل من هاتين المؤسستين المهمتين”.