وزير الري: إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً

الخرطوم: السوداني

شدد وزير الري؛ بروفيسور ياسر عباس، على أن سد النهضة يُشكِّل تهديداً لنصف سكان السودان، مشيراً إلى أن الملف بحاجة إلى إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق.

وقال اليوم في تصريحات صحفية، إن “إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقاً”، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، وعندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه، ونوه عباس على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحاً أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا، وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول الى حلول يتفق عليها الجميع بعيداً عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكداً أنّ الدعوة للعودة الى مفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن، كما لفت إلى أن السودان مُصرٌّ على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.