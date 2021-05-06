بعد أن تمت مهاجمته بسبب فيديو (سيداو) الممثل فضيل: (ده دين وأنا بعيد عن السياسة والسياسة ليها ناسها)

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

شن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما شرسا على الممثل عبد الله عبدالسلام بسبب مقطع فيديو درامي يظهر فيه متحدثا عن إتفاقية (سيدوا)، مشيرا من خلاله بأنه يمكن للبنت أن تنجب خارج إطار الزواج دون مساءلة من والديها أسرتها.

الامر الذي أثار حفيظة الكثيرين وطالبوه بالابتعاد عن السياسة والتركيز على يقدم من دراما، فيما وصفه البعض بالمغرض الذي يريد إحداث حالة من البلبلة في الشارع العام وطالبوه بالاعتذار لانه تسبب في إشانة السمعة وفتح الباب على مصرعيه للهجوم على الاتفاقية دون التعريف على بنودها والمتحفظ منه عليها والبعض الآخر وصفه بالفاشل.

من جانبه رد الممثل فضيل على مهاجميه على صفحته بالفيس بوك:(الإخوة والأخوات كلكم بدون فرز سلام جاكم .. أي زول بيقول أبعد من السياسة .. بقول ليهو أنا فعلاً بعيد منها لكن دة دين ما سياسة والدين لينا كلنا أما السياسة ليها ناسا .. ولا ما كدي؟)

بالمقابل امتدح كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطوة فضيل واعتبروها تصب في خانة الوقوف بجانب القيم الدينية والاجتماعية.