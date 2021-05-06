(كاميرا وومن) في عيد القومي

الخرطوم:كوكتيل

يستضيف فريق اول ايام العيد على شاشة تلفزيون السودان عددا من المحترفات في مجال التصوير التلفزيوني بمجموعة من القنوات المحلية والعالمية وكالة تاتا فور ميديا، قناة الغد، قناة تي ار تي التركية وارم نيوز اضافة لضيفات من قناة الملاعب والهلال وانغام والمدارية تحت عنوان (كاميرا وومن) ودردشة حول تجربة التصوير واقتحام المرأة لهذا المجال واثبات موهبتها من خلاله واستعراض لتجارب حية بمعية المذيعة سوزان سليمان اول ايام العيد من اخراج عوض تماري وعثمان مصباح من انتاج شكر الله خلف الله.