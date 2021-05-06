تسجيل أول أوبريت مصري سوداني لفرقة مصر والسودان

الخرطوم: كوكتيل

دشنت فرقة مصر والسودان، أول أعمالها بتسجيل أوبريت “مصر والسودان ايد واحدة” في أستديو صوت الطرب خالد عمر، للشاعر عوض الله عبد الرحمن أبو شيبة، وتلحين وتوزيع عز الدين الحسيني.

وقالت رئيس مبادرة مصر والسودان ايد واحدة الاعلامية شادية الحصري، إن اوبريت مصر والسودان ايد واحدة، حلم ظل يراودني منذ اربع سنوات، وهي بداية المبادرة نظرا للعديد من الظروف لكن بالصبر تكللت الجهود بالنجاح.

وأضافت أن اوبريت مصر والسودان ايد واحدة، يضم مجموعة من مطربي البلدين الشقيقين، وهم عز الدين الحسيني، سمية الشيخ، طه عبد العاطي، محمد قدري، أحمد الطيب، محمد عثمان، كمال كسلا ونجلاء محمد بشارة، ألحان وتوزيع عز الدين الحسيني، والكلمات عوض الله عبد الرحمن أبو شيبة، تسجيل استديو صوت الطرب خالد عمر.

وأكدت الحصري أن الأوبريت سيتم إهداؤه للتلفزيون القومي في السودان، وكذلك في مصر للتأكيد على قوة العلاقات الأخوية المتينة والمتجذرة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأوضحت أن الأوبريت أحدث حالة حب جميلة بين المطربين وأصبح الجميع أسرة واحدة. وأشارت إلى انه سيتم تنظيم احتفالية بهذه المناسبة بحضور شخصيات مهمة من البلدين وفنانين وقيادات، لحضور حفل التدشين الذي يجري الترتيب له.

وذكرت الحصري أن اجتماعا التأم في دار الأدباء ضم فريق العمل من مطربي البلدين، حيث كانت هناك بروفات مكثفة بإشراف عز الدين الحسيني في يوم 6 فبراير واستمرت البروفات حتى 30 ابريل وهو يوم التسجيل.