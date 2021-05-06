في خطوة مفاجئة سوداكال يعيد الدوليين بالمريخ إلى الخرطوم

الخرطوم : السوداني

وجه رئيس نادي المريخ آدم سوداكال بعودة نجوم المريخ المختارين لقائمة المنتخب الوطني للإلتحاق بمعسكر صقور الجديان في السادس عشر من مايو، مبيناً أن المنتخب ودفع ضريبته يعلو ولا يعلى عليه، موضحاً أن المريخ سيظل دوماً داعماً لمسيرة الكرة السودانية، وقد تم بموجب هذا التوجيه تأكيد عودة اللاعبين المختارين يوم الخامس عشر من مايو للالتحاق بالمنتخب يوم السادس عشر، وذلك بعد إخطار الجهاز الفني بقيادة المدرب الإنجليزي لي كلارك، ويتواجد المريخ هذه الأيام في القاهرة ضمن معسكر إعدادي للاستعداد للنصف الثاني من بطولة الدوري السوداني الممتاز.