الهلال يواصل تدريباته التحضيرية ويواجه فاركو غدا وديا

واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال تدريباته التحضيرية في العاصمة المصرية القاهرة وأدى الفريق في الساعات الأولى من فجر اليوم ثاني حصصه التدريبية بمعسكره المغلق بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، حيث انطلق المران عند الساعة الثانية عشر واستمر للثانية صباحا، وخلاله عمد الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو وطاقمه المعاون على مواصلة تطبيق الخطط الفنية المختلفة بالإضافة إلى رفع المخزون البدني للاعبين، وقبلها خضع لاعبو الهلال إلى تدريبات صالة متنوعة بالصالة الملحقة بالفندق، وذلك قبل وجبة الإفطار بساعة كاملة مثلما حدث في اليوم الأول خلال معسكر الإعداد.

هذا وسيوالي الهلال برنامج التدريبات التحضيرية اليوم الخميس فيما سيخوض الأزرق غدا تجربة ودية أولى أمام فريق فاركو أحد أندية دوري الدرجة الثانية في مصر، وسيعمل الجهاز الفني للهلال على اختبار جاهزية اللاعبين في أولى التجارب التحضيرية.