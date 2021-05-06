يستهدف الجاهزية الفنية والبدنية الجهاز الفني بالمريخ يخضع اللاعبين لتدريبات متنوعة

الخرطوم : السوداني

واصل فريق الكرة بالمريخ مسلسل التحضيرات الجادة بمعسكره الإعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة، وادى الأحمر مرانا مساء أمس على ملعب حرس الحدود بإشراف المدير الفني الإنجليزي لي كلارك وطاقمه المعاون، واشتمل المران على الإحماء البدني والتدرب بالكرة، وبالمقابل حرص المعد البدني إسلام جمال على إخضاع اللاعبين لتدريبات متنوعة اشتملت على تدريبات صالة لرفع المستويات البدنية للاعبين إضافة لتدريبات سباحة بالمسبح الأولمبي بمقر إقامة البعثة. وسيواصل الفريق تحضيراته الجادة للنصف الثاني من الموسم من بطولة الدوري السوداني الممتاز.