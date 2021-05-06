أكد أن هدفه إسعاد الجمهور فورموسينو: أريد صناعة هلال قوي محلياً وقارياً

أبدى المدرب البرتغالي ريكاردو فورمسينهو المدير الفني لفريق الهلال سعادته ببداية برنامجه التحضيري بمعسكر الفريق الحالي بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وقال ريكاردو في أول تصريح رسمي عقب نهاية أول حصة تدريبية للهلال أنه وضع خُططا يريد تنفيذها خلال هذا المعسكر بالرغم من الفترة القصيرة ،إلا أنه سيسعى لتنفيذ جزء كبير من استراتيجيته على حد قوله، وكشف فورمسينهو أن استراتيجيته مبنية على خطتين، خطة قريبة المدى متمثلة في الدوري الممتاز وكأس السودان، مُبيناً أنه يريد تحقيق لقب البطولتين مع نهاية الموسم بانتصارات متتالية مقرونه بأداء مميز وجماعي، أما الخُطة الثانية والبعيدة المدى؛ هي صُنع فريق كرة يقدم أداء مميزاً وقوياً على الصعيدين المحلي والقاري، لافتاً إلى أن هدفه الأول هو الظهور بفريق مختلف في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا عن تلك النسخة التي ظهر بها الفريق في الموسم الحالي، وأكد ريكاردو أنه باقٍ على وعده لجمهور الهلال برؤية فريق قوي تهابه كل أندية إفريقيا في المواسم المقبلة، مؤكداً أن المجموعة الحالية من اللاعبين مميزة وتكاد تكون مكتملة، وتابع: الآن الجميع داخل المعسكر والكل ينعم بالهدوء والاستقرار وهي فترة مهمة بالنسبة لنا لننجز مهامنا الفنية المختلفة التي جئنا من أجلها، فقط ينقصنا جمال سالم المتواجد في الخرطوم وهو الآن بصدد التجهيز للحاق بالمعسكر، وتحسر ريكاردو على غياب مجاهد فاروق عن التحضيرات الحالية وتمنى له الشفاء وعودته سريعاً للانضمام للمجموعة.

وفي ختام حديثه قال مدرب الهلال أنه رأى الحب والشغف الكبير في عيون جماهير الهلال التي تحب فريقها لدرجة الجنون، لذا قال إن هدفه أيضاً إسعاد تلك الجماهير، مطالبا إياها بالصبر على الفريق واللاعبين لرؤية هلال قوي ومختلف ومميز.