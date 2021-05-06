إتحاد الكرة يحذر السيدات من المشاركات غير الرسمية

نفى رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، أي علاقة لهم بما يسمى بـ(الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم)، وأوضح رئيس الاتحاد انه استفسر الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر السيد رجاء السلمي الأمين العام، ومساعده الأستاذ مبارك الضفيان، وقد نفيا أي صلة للاتحاد العربي لكرة القدم UAFA بهذا المسمى، وبالتالي تصبح أي مشاركة يدعو لها الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم – غير قانونية – والاتحاد السوداني لكرة القدم يحذر من جانبه أي نادٍ أو لاعبة منتسبة لكرة القدم النسائية من المشاركة في البطولة المعلنة بمصر في مايو الحالي من جانب ما يسمى بـ(الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم)، وستكون المشاركة من جانب أي نادٍ أو لاعبة عرضة لمساءلته واتخاذ مايلزم.