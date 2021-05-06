بانجا يلتحق بإعداد المريخ

وصل العاصمة المصرية القاهرة، فجر امس الأربعاء، المهاجم البوركيني الدولي في صفوف المريخ السوداني، ويند أرنولد بانجا، قادما من بلاده.

وذلك بعد يومين من وصول بعثة المريخ العاصمة المصرية، التي يخوض فيها الفريق السوداني معسكرا تدريبيا مكثفا، لمدة لا تزيد عن اسبوعين، استعدادا لاستئناف منافسات الدوري المحلي.

كما وصل عمار طيفور من الولايات المتحدة الأمريكية، التي كان قد ذهب إليها لزيارة أسرته، مستفيدا من فترة الإجازة لمدة أسبوعين.

يذكر أن المريخ بدأ، منذ الاثنين الماضي، تدريباته المكثفة بالقاهرة، في فندق وملاعب نادي حرس الحدود، تحت إشراف مديره الفني الإنجليزي، لي كلارك.