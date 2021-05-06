عقب إقالته من الهلال زوران مانولوفيتش: أتطلع لإنجاز إفريقي مع شباب بلوزداد

أعرب زوران مانولوفيتش، مدرب شباب بلوزداد الجديد، عن سعادته بالإشراف على تدريب واحد من أعرق الفرق الجزائرية.

وقال مانولوفيتش، في تصريحات للحساب الرسمي للنادي على “فيسبوك”: “بلوزداد بالنسبة لي فريق كبير، سيلعب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما سيدافع عن لقبه في الدوري، إضافة إلى المنافسة في كأس الرابطة”.

وأضاف: “نعلم أن هناك عملا كبيرا ينتظرنا، لكنني سعيد جدا وفخور بتدريب أحد أعرق الأندية الجزائرية”.

وتابع: “لقد خضت دوري الأبطال من قبل مع الوداد المغربي، وواجهت عدة أندية جزائرية تمتلك مستوى كبيرا، والدليل على ذلك تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا”.

وواصل: “الدوري الجزائري يبدو قويا للغاية، ولا يمكننا التكهن بنتائج المباريات، مع وجود عدة فرق جيدة، وهذا سيجعلنا مطالبين بإعداد العدة، وبذل الكثير من الجهد”.

كما أكد مانولوفيتش أن مواجهة فريقه مع الترجي التونسي، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستكون قوية للغاية، حيث أن لها طابع الديربي، وستجمع بين فريقين يعتمدان نفس الطريقة.

وختم: “أمتلك خبرة في المسابقة القارية، وسأعمل بكل قوة على قيادة الفريق لتحقيق إنجاز، والدفاع عن حظوظه في المسابقة.

كما أعد الأنصار بتقديم أفضل ما لدي لإسعادهم، وأتمنى أن نحظى بدعمهم”.