أديب: حديثي عن نتائج التحقيق ستؤدي لانقلاب مبتور وغير مهني

الخرطوم: السوداني

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، نبيل أديب، إن ما تناقلته وسائط إعلامية بأن نتائج التحقيق حال كشفها ستؤدي لانقلاب عسكري يعتبر حديثاً مبتوراً. وقال في تعميم صحفي مذيل بتوقيعه اليوم “الأربعاء”: محرر (نيو لاينز) الأمريكية سألني عن خطورة نتائج التحقيق وذكر عددا من الاحتمالات، وأجبته بأنني لست معنياً بالنتائج السياسية مهما كانت ومهمتي عدلية والنتائج تحددها البينات وليس الأثر السياسي، وقطعت بأني لست مكلفاً بوظيفة سياسية وإنما تحقيق جنائي والتحقيق الجنائي تحدد نتائجه البينة، أما مسألة النتائج السياسية للتحقيق ليست من سلطاتي وليس لها أثر على تلك النتائج، واتهم أديب بعض المواقع الإعلامية بالإثارة وغير المهنية، وشدد أديب على أنهم ماضون في التحقيق وفق الأسس المهنية من أجل تقديم قضية مكتملة الأركان للمحاكمة.