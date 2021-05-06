قطر: النائب العام يأمر بالقبض على وزير المالية ‎القطري

السوداني: وكالات

قالت وكالة الأنباء القطرية، إنّ النائب العام امر بالقبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي. ويأتي القبض على الوزير لسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، وتمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.

علي شريف العمادي الذي تم تعيينه وزيراً للمالية في يونيو 2013، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ومنصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة في نوفمبر 2018، وهو عضوٌ بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

هذا وشغل الوزير الذي يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا في أميركا، منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني بين العامين 2005 و2013.