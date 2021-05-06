حمدوك يبحث مع رئيس وزراء الكويت مشاركة بلاده في مؤتمر باريس

أجرى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ناقشا خلالها مسار العلاقات بين البلدين وسُبُل تطويرها، خاصةً مع توفر الرغبة والإرادة لدى قيادتي الطرفين.

وقدم حمدوك خلال المُكالمة، شَرحاً عن مؤتمر باريس بشأن السودان الذي سينعقد في منتصف شهر مايو الحالي وما سيطرحه من قضايا مثل الديون على السودان والفرص الاستثمارية الضخمة المتوفرة، واستعداد السودان لمعالجة كل تحديات الاستثمار، خَاصّةً بعد إجازة القانون الجديد، وأكد د. حمدوك، على دعوة رئيس الوزراء الكويتي للمشاركة في المؤتمر وعن توقُّعه بمشاركة فعّالة ودور رائد للكويت في مناقشة القضايا المطروحة، كما قدّم شرحاً عن موقف السودان في مفاوضات سد النهضة وقضايا الحدود.