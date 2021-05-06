حمدوك يهاتف مبعوث الأمين العام للقرن الأفريقي

ناقش رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مكالمة هاتفية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي (بارفيه اونانقا آنيانقا)، مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بعد توقيع إعلان المبادئ، واستعداد الأمم المتحدة للمُساهمة الإيجابية فيها. وتطرّقت المكالمة لوضع البعثة الأممية في منطقة أبيي وقواتها على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

وقدّم رئيس الوزراء، شرحاً لمبعوث الأمين العام عن موقف السودان في موضوع سد النهضة وقضايا الحدود.