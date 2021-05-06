أخبار المراسل.. سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 6 مايو 2021.. قفزة كبيرة

الخرطوم: المراسل

قفز متوسط سعر الدولار في السودان خلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، 6 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق السوداء، واستمر البنك المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار، لتتبعه البنوك حيث بلغت الزيادة حتى الآن نحو 25 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

سعر الدولار في السودان

وارتفع سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، إلى نحو 399.27 جنيه للشراء، و401.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 396.62 جنيه للشراء، و398.60 جنيه للبيع، أمس.

وقفز سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية “السوداء”، إلى نحو 405 جنيهات، مقابل نحو 400 جنيه، أمس، حسب وسائل إعلام محلية.

وطبق السودان تعويما جزئيا للجنيه في 21 فبراير الماضي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية يشرف عليها صندوق النقد الدولي، تم بمقتضاه تحريك السعر الرسمي للدولار من 55 جنيها إلى 375 جنيها في أكبر تخفيض لقيمة العملة الوطنية.

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