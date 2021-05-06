وزير مجلس الوزراء يتفقد مطار الخرطوم.. وتوصيات بتسهيل خدمات الركاب

الخرطوم: السوداني

سجل وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف؛ زيارة تفقدية لمطار الخرطوم، ووجه الجهات المعنية بالمطار باتخاذ ترتيبات فورية من شأنها تسهيل إجراءات الوصول للقادمين للبلاد، تشتمل على زيادة عدد الصرافات بمطار الخرطوم بغرض تسهيل الخدمة المصرفية للقادمين، ووضع ترتيبات اضافية، تتناسب والاشتراطات الصحية لجائحة كورونا.

جاء ذلك لدى تفقده ظهر اليوم، مطار الخرطوم الدولي برفقة وزيري الداخلية، الاتصالات والتحول الرقمي، مدير سلطة الطيران المدني وممثلي بنك السودان المركزي والصرافات الوطنية، لمجمع صالات الوصول والساحات الداخلية بمطار الخرطوم الدولي.

وأوضح المدير العام لشركة مطار الخرطوم المهندس سعد أحمد محمد، في تصريحات صحفية وفقا لسونا، ان وزير شؤون مجلس الوزراء والوفد المرافق له اطلع على خطة متكاملة لتحديث وتأهيل صالات الوصول وتهيئتها بما يتناسب والخدمات المقدمة المتعارف عليها، حسب طلب بنك السودان والصرافات وذلك لتقديم خدمات متميزة للقادمين، مشيراً إلى تشغيل نظام الفيزا كارد لأول مرة بالسودان.

وأكد التزام إدارته بالتنفيذ الفوري لكافة توجيهات وزير شؤون مجلس الوزراء خاصة فيما يتعلق بتوزيع الصرافات وزيادة عددها والارتقاء بكافة خدماتها المقدمة للقادمين للبلاد.

وأوضح أنه سوف تتم إعادة التأهيل والدمج للمرافق بالمطار في صالة واحدة وبأحدث الإمكانات لتشمل المغادرة والوصول حتى تساعد في تعزيز السلامة وترقية الخدمات وزياد السعة الاستيعابية للمطار بما يتناسب وعودة البلاد لمكانتها الطبيعة بين الدول، مبشراً باستئناف عدد من شركات الطيران الكبري لرحلاتها للبلاد، لا سيما شركة لوفتهانزا (كبرى شركات الطيران بألمانيا الاتحادية) والخطوط القطرية وK L M (الخطوط الملكية الهولندية) وعدد آخر من الشركات.