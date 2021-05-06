حاكم عام دارفور يشارك لاجئين سودانيين الإفطار بشرق تشاد

كاري ياري – تشاد: السوداني

شارك رئيس حركة جيش تحرير السودان وحاكم عام إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إفطاراً إقامه لاجئ شرق تشاد في معسكر كاري ياري.



ووجدت الزيارة المفاجئة التي سجلها مناوي للمعسكر أثناء عبوره من مدينة أم جرس التي وصلها لتقديم واجب العزاء في وفاة الرئيس التشادي الراحل ادريس ديبي، وجدت استقبالاً مهيباً من اللاجئين.

وخاطب القائد مناوي اللاجئين عقب الإفطار، وتفقد أوضاعهم. واعرب اللاجئون عن فرحتهم للزيارة المفاجئة من القائد مناوي ومشاركتهم لإفطارهم.

يذكر أن مناوي سبق أن زار جميع معسكرات اللاجئين السودان في شرق تشاد العام الماضي والتي تبلغ 13 معسكرا، ووجد ترحابا واستقبالات كأول رئيس حركة يزور معسكرات اللاجئين.