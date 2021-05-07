المخرج أبوبكر الشيخ: غياب اتحاد الدراميين جعل كل من لا مهنة له مهنته الدراما

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

قال المخرج والممثل المعروف أبو بكر الشيخ:( هناك أزمة أدخلنا فيها ما يسمى باليوتيوب وهي صناعة وهم النجومية بداخل البعض مما جعلهم يقدمون على إنتاج دراما على هوى متابعينهم الذين لايتعدون الألف مشاهد ويفرضون ذلك على ٤٠ مليوناً والمؤسف في الأمر أن هذا الوهم يسيطر على بعض مسؤولي القنوات الفضائية الذين يقومون ببث هذا الوهم باعتباره دراما مشاهدة وذاك الموهوم باعتباره نجماً. وأضاف الشيخ:(طبعاً لا يوجد رقيب على اليوتيوب وهذه كارثة مما جعل كل من يريد أن يقدم دراما بأي شكل من الأشكال أن يقدمها باعتبار أنها دراما رغم آلاف الأخطاء التي ينتبه لها المشاهد العادي. موضحاً:(ما يحدث الآن من فوضى الإنتاج الدرامي والبرامجي هو إنتاج لايتعدى أن يكون مناسباً إلا لليوتيوب فقط ولكن معظمه لا يرقى أن يبث في قناة تلفزيونية تدخل بيوتنا دون استئذان، طبعاً غياب اتحاد للدراميين أو نقابة جعلت كل من لا مهنة له مهنته الدراما وسيستمر الأمر حتى يتفق الدراميون على كلمة أو مظلة تجمعهم بعد أن يتركوا الخلافات التي صارت للأسف عنوانهم.