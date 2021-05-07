وزير المعادن يحذر من كارثة بيئية جراء استخدام مواد ضارة بالبيئة في استخلاص الذهب

الخرطوم : رحاب فريني

حذر وزير المعادن محمد بشير عبدالله من كارثة بيئية جراء استخدام مواد ضارة للبيئة في استخلاص الذهب من مخلفات التعدين التقليدي (الكرتة) بطرق غير علمية ودون مراعاة الاشتراطات البيئية وذلك بوجود (الخلاطات) التي تستخدم في معالجة مخلفات التعدين داخل الأحياء السكنية والمزارع وبالقرب من مجاري المياه التي تصب في النيل، إلى جانب ردم بقايا المخلفات في الشوارع الرئيسية الأمر الذي قال إنه يشكل كارثة بيئية في ولايتي نهر النيل والشمالية.

واعلن الوزير خلال مخاطبته ورشة أقامها القطاع الاقتصادي للتجمع الاتحادي مساء أمس بفندق كورنثيا تبني الوزارة وحكومات الولايات وكل الأجهزة ذات الصلة وبالتنسيق معا اجراءات وقرارات صارمة ومدروسة لإيقاف هذا العمل .