ارتفاع أسعار مستلزمات العيد وضعف القوة الشرائية

الخرطوم : عبيرجعفر

أفاد عدد من أصحاب محلات بيع المخبوزات الجاهزة بسوقي أمدرمان والخرطوم (السوداني) بأن هناك زيادة كبيرة في المخبوزات والمعجنات بسبب ارتفاع سعر الصرف ، مشيرين الى ضعف القوة الشرائية.

اكد تاجر بسوق امدرمان ابراهيم علي لـ( السوداني) إن هنالك ضعفا في القوة الشرائية رغم اقتراب العيد , مشيرا الى ارتفاع اسعار مستلزمات مكونات الخبائز بانواعها ، مبينا أن سعر كيس الحلاوة المحلية العادية وزن (80) جراما (3،5) ألف جنيه أما علبة حلاوة الشيكولاتة تتراوح الاسعار بين (2) ألف جنيه حسب الوزن ٫ واصفا القوة الشرائية بالضعيفة.

وقال تاجر سلع بالخرطوم أحمد علي بأن هنالك كسادا وركودا في الأسواق ٫ اشار إلى أن جردل الناعم (2) كيلو سعر بين(600) إلى (1000) جنيه أما البسكويت (3) كيلو بسعر من (2٫200) الى (2٫800) جنيه ، منوها بان ارتفاع اسعار المكونات وصعوبة الحصول عليها انعكست سلبا على كافة المخبوزات الجاهزة بالاسواق بسبب ارتفاع سعر الصرف ، واوضح بان معظم مكونات الخبائز من كريمة وغيرها مستوردة .